Segundo temblor sorprende a los guatemaltecos este sábado

Un nuevo sismo se produjo la mañana de este sábado 14 de noviembre en las costas del Pacífico.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un temblor este sábado.
Según la información oficial, el epicentro del sismo de 3.4 de magnitud tuvo lugar en el océano Pacífico.
El ente científico resalta que en las últimas 24 horas se han producido 42 sismos, pero ninguno ha sido sensible a gran magnitud.
En lo que va del 2026, la cifra de sismos producidos en el país ascienden a 7798, de ellos 164 han sido sensibles.