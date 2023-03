Figo Montaño detalla qué hará con su tatuaje del Mundial Sub20

Figo Montaño detalló lo que hará con su tatuaje del boleto al Mundial Sub20.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) anunció por medio de un comunicado que Indonesia ya no será la sede del Mundial Sub20 luego que el gobernador de Bali, Wayan Koster, pidiera que se vetara a Israel debido a que Indonesia apoya diplomáticamente la causa palestina.

Después de que se confirmara que Indonesia no sería sede, en redes sociales circuló la fotografía del tatuaje que se realizó el guatemalteco Figo Montaño, quien dedicó el tatuaje a la clasificación de Guatemala a dicho mundial.

El jugador responde

Entre las publicaciones en redes sociales que cuestionan ¿qué pasará con su tatuaje, ahora que Indonesia ya no sería sede?, Figo respondió a la página Ciudad Deportiva sobre el caso en su regreso a Guatemala tras el campamento internacional en Estados Unidos.

"Tranquilo, la gente en Instagram, Facebook me han tirado, pero a mi me da igual. No me importa, yo solo veo lo que me suma. El tatuaje me lo voy a dejar, porque eso fue lo que ganamos, para los que preguntan si me lo voy a tapar: no, me lo dejaré para toda la vida", respondió Figo.

Argentina, Qatar y Estados Unidos

El guatemalteco ya tomó la decisión de dejarlo, pero tocará ahora conocer cuál será en realidad el país anfitrión del Mundial Sub20 2023 y se barajan tres países que podrían albergarlo.

Argentina es uno de los que se presume podría tomar la sede. Circuló en medios internacionales que Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), le habría ofrecido a Gianni Infantino la propuesta de organizar la Copa del Mundo Sub20.

De concretarse, Argentina se clasificaría al Mundial de la categoría, tras el mal paso de Javier Mascherano en las eliminatorias Sudamericanas donde no alcanzó el objetivo tras caer con Colombia en Paraguay.

También señalan varios medios, que Qatar quiere organizar el Mundial. Cabe destacar que en diciembre se realizó el campeonato mundial en ese país y cuentan con infraestructura para la realización.

Por aparte Estados Unidos también habría enviado una propuesta a la FIFA. Cabe recordar que este país junto a Canadá y México organizarán el Mundial 2026.