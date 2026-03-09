Versión Impresa
¡Se van a los golpes! Mujeres protagonizan un altercado en la vía pública

  • Por Reychel Méndez
09 de marzo de 2026, 10:50
Según testigos el incidente ocurrió por una colisión entre dos vehículos. (Foto: Captura de video)

Un accidente de tránsito terminó en una acalorada discusión que llegó a los golpes. 

Un accidente de tránsito se registró en la colonia El Limón en la zona 18 capitalina en el que se vieron involucrados un vehículo particular y una motocicleta.

Tras el hecho, las personas involucradas iniciaron una discusión en la vía pública, tras unos momentos de insultos, una de las mujeres, presuntamente la conductora del automóvil, golpea a la motociclista e inician a forcejear hasta que terminan agrediéndose entre si.

Durante el altercado, una de las mujeres presentes trata de separarlas y segundos después llegan dos agentes de la Policía Nacional Civil para retomar el control. 

Mira el video: 

