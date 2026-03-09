Avanza remodelación de iglesia en San Andrés Xecul, pese a denuncia

-

La intervención al patrimonio cultural no fue autorizada por el Ministerio de Cultura, pero la comunidad avala la remodelación.

Una remodelación a la fachada del templo de San Andrés Xecul ha sido objeto de disputa en los últimos días.

La comunidad católica de ese municipio de Totonicapán aprobó que se realice un cambio de pintura al templo, el cual fue cubierto en un principio de pintura blanca.

Ante este hecho, el Ministerio de Cultura y Deportes se pronunció por medio de un comunicado el 6 de marzo, advirtiendo que se presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable por este hecho, ya que se está dañando el patrimonio cultural.

De acuerdo con un comunicado, la institución indicó que el inmueble está declarado Monumento Histórico desde 1970, por lo que cualquier modificación o restauración debe ser evaluada y aprobada por las autoridades encargadas de proteger el patrimonio cultural.

El sábado 7 de marzo se realizó una inspección por parte de la cartera en el lugar, pero la comitiva tuvo que abandonar el lugar luego que la comunidad se aglomerara y pidiera su retiro.

Los vecinos de esta localidad indicaron que el Gobierno no ha proporcionado apoyo para conservar el templo, por lo que fue la propia comunidad la que se organizó para realizar el remozamiento.

Durante el domingo 8 de marzo, se pudieron observar los avances con la nueva pintura amarilla base del templo, además de pintura verde y roja para destacar algunos detalles de la fachada.

Se desconoce en que fecha finalizará la intervención que ha causado diversas reacciones y opiniones encontradas.