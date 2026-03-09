Esta es la nueva modalidad adoptada por la PNC para buscar a los pandilleros fugados

-

Suman casi cinco meses desde que se conoció la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 y 12 aún siguen prófugos.

En octubre de 2025 se notificó la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. Sin embargo, hasta el momento ocho han sido localizados, hay siete recapturados y un fallecido, mientras que 12 continúan prófugos.

Las autoridades continúan la búsqueda para dar con estos pandilleros considerados de alta peligrosidad y para el efecto la Policía Nacional Civil (PNC), agregó una nueva forma para buscarlos.

La modalidad consiste en que a través de redes sociales han compartido fotografías de los fugados, pero ahora, con posibles cambios físicos, con o sin bigote, con pelo largo o sin pelo.

De esta manera, esperan que la población denuncie si ha visto a alguno de ellos.

La PNC muestra a pandillero fugado con posibles cambios físicos. (Foto: PNC)

Los prófugos

Entre los pandilleros que continúan prófugos, están líderes de clicas e incluso integrantes de la Rueda del Barrio 18.

Edwin René Ramírez Iboy, de 41 años, alias "Chucho" o "Crosty", de la clica "Master Dance Rap". Fernando Muñoz Sinar, de 43 años, alias "Happy", de la clica "Solo para Locos". Kevin Amilear Ramos Aguilar, de 39 años, alias "Travieso", de la clica "Crazy Ganster". Rudy Augusto Ortiz Morales, de 44 años, alias "Smoking". Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, de 37 años, alias "Snyper", de la clica "Solo para Locos". Julio Cristóbal Gómez Lic, de 33 años, alias "Rabit" o "Conejo" de la clica "Crazy Rich". Carlos Estuardo Boch, de 39 años, alias "Litle Men" de la clica "Solo para Locos SPL". Wilson Stivenson Mereira Aristondo, de 42 años, alias "Wicked", de la clica "Crazy Chapin". José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias "Inquieto", de la clica "Solo para Locos SPL". Gerson Alexander Osorio Herrera, de 48 años, alias "Ketchup", cabecilla de la clica "Wacos Locotes Sureños". Esvin Estuardo Herrera Ardiano, de 41 años, alias "Liro Spyder", de la clica "Hollywood Ganster". Carlos Augusto Aguilar Escobar, de 44 años, alias "Spyder", de la clica "Master Dance Rap MDR".

(Foto: Mingob)

La fuga

El 12 de octubre de 2025, las entonces autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron sobre la evasión de los 20 pandilleros.

A raíz de esa fuga masiva, fue destituido el director del SP, Ludin Godínez. Semanas después, renunciaron al cargo, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez y la exviceministra Claudia Palencia.

El Ministerio Público solicitó las órdenes de captura en contra de estos tres exfuncionarios, a quienes los acusan de colaborar con la evasión.

Mientras, el ex subdirector de Fraijanes II, Victor Alveño, y unos 13 guardias del SP están ligados a proceso penal por la fuga.

Los 7 pandilleros recapturados también están ligados a proceso penal por la evasión, algunos de ellos han declarado y han asegurado que pactaron con las anteriores autoridades de Gobernación para salir de la prisión.