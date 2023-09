Fingió su muerte y lo encontraron 10 años después en otro país

-

Un italiano fingió su muerte sin embargo 10 años después fue localizado viviendo en una isla gracias a un programa de televisión.

Una mujer descubrió que su esposo, quien supuestamente se había suicidado 10 años atrás, en realidad tenía otra vida en una isla griega.

Adamo Guerra era gerente de una tienda de artículos para el hogar en Lugo, Italia cuando desapareció de manera repentina, dejando una carta donde se despidió de sus seres queridos y afirmando que se quitaría la vida y se encargaría de que su cuerpo no fuera encontrado para evitar este molesto "trámite" a la familia.

En la misiva le pidió a su esposa Raffaella cuidar de sus hijas quienes eran unas niñas en ese momento, "nunca quise hacerte daño pero lamentablemente ha llegado el momento de acabar con esto", escribió.

"No cedí ante la idea de que Adamo estaba muerto, a veces me convencía de ello... Incluso la policía me dijo que siguiera adelante pero no creía que un padre fuera capaz de irse", dijo la mujer en un programa de televisión en el que confirmó que el amor de su vida se había alejado para tomar otro camino engañándola de la manera más cruel.

"No es un hombre, ni un padre, es abuelo y ni siquiera lo sabe", dijo su ex esposa en una entrevista luego de enterarse de la dolorosa noticia.

¿Cómo ocurrió todo?

En 2013 los investigadores del caso dijeron que encontraron el automóvil de Adamo en la ciudad de Ancona e incluso rastrearon su viaje en ferry con destino a Patras, Grecia, sin embargo, como no hallaron rastro físico de él, asumieron que se había quitado la vida lanzándose de la cubierta del barco y cerraron el caso.

Raffaella se enteró de la dolorosa mentira cuando su representante legal la buscó pues habían encontrado una actividad sospechosa con su identidad, "el abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida".

Resulta que en 2022 un hombre con el mismo nombre intentó registrarse como residente de Grecia, así que el abogado pensó que se trataba de un robo de identidad, al buscar se dio cuenta que se trataba de él y trabajaba en una oficina en Grecia.

La mujer decidió acudir al programa de televisión llamado "¿Quien lo ha visto?", especializado a buscar personas desaparecidas, para que la ayudaran a develar el misterio. "No hay palabras para describir esto", concluyó, afirmando que pidió los trámites del divorcio.