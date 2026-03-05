Atropellan a un agente de la PMT de Antigua Guatemala

El agente quedó inconsciente tras el impacto.
Un agente de tránsito de Antigua Guatemala fue atropellado esta mañana de jueves 5 de marzo, en una de las calles de la ciudad colonial.
El incidente se registró mientras el agente cumplía con su labor de servicio.
La PMT de Antigua reportó el hecho y afirmó que la víctima quedó inconsciente tras el impacto.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para brindarle la atención necesaria.
Autoridades hacen un llamado a los conductores para manejar con precaución y respetar las señales de tránsito.