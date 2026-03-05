Versión Impresa
Atropellan a un agente de la PMT de Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
05 de marzo de 2026, 10:03
El PMT quedó tendido en la vía pública. (Foto: archivo/Soy502)

El agente quedó inconsciente tras el impacto. 

Un agente de tránsito de Antigua Guatemala fue atropellado esta mañana de jueves 5 de marzo, en una de las calles de la ciudad colonial. 

El incidente se registró mientras el agente cumplía con su labor de servicio. 

(Foto: PMT de Antigua Guatemala)
La PMT de Antigua reportó el hecho y afirmó que la víctima quedó inconsciente tras el impacto.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para brindarle la atención necesaria. 

Autoridades hacen un llamado a los conductores para manejar con precaución y respetar las señales de tránsito. 

