¿Conoces al genio detrás del Mapa en Relieve de Guatemala? Su historia te asombrará

-

Francisco Vela fue el brillante ingeniero y visionario de Quetzaltenango, cuyo amor por Guatemala dio vida al monumental Mapa en Relieve. Esta obra es una hazaña científica y un patrimonio cultural que, más de un siglo después, sigue forjando la identidad nacional y asombrando por su precisión.

TE PUEDE INTERESAR: Un legado sobre ruedas: Óscar Serech dice adiós al ciclismo de élite

Hablar de identidad, ciencia y amor por Guatemala es también hablar de Francisco Vela, uno de los personajes más ilustres nacidos en Quetzaltenango. Ingeniero, militar y visionario, su nombre quedó inscrito en la historia nacional al crear el Mapa en Relieve de Guatemala, una obra monumental que, más de un siglo después, continúa despertando admiración por su precisión y magnitud.

Nacido en 1859 en la ciudad altense, Vela mostró desde temprana edad una marcada habilidad para las matemáticas, la ingeniería y la cartografía. Su disciplina y capacidad técnica lo llevaron a integrarse al ámbito militar, donde fortaleció sus conocimientos en topografía. Sin embargo, su mayor legado no se gestó en los cuarteles, sino en su profundo deseo de representar con exactitud la compleja geografía guatemalteca.

Diseñó el barrio La Democracia, uno de los más emblemáticos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Para construir el mapa, Vela midió Guatemala a pie y a caballo. Recorrió extensas regiones del país realizando mediciones directas, enfrentando caminos difíciles, condiciones climáticas adversas y limitaciones técnicas propias de finales del siglo XIX. No existían satélites, drones ni sistemas GPS; todo el trabajo se fundamentó en cálculos matemáticos rigurosos, observación detallada y técnicas tradicionales de topografía.

El proyecto, que parecía imposible para la época, se convirtió en una hazaña científica. A pesar de su complejidad y dimensiones, el Mapa en Relieve fue construido en aproximadamente 18 meses, un tiempo récord que evidencia la organización, precisión y liderazgo de Vela. La obra fue inaugurada en 1905 en el Hipódromo del Norte, en la ciudad de Guatemala, convirtiéndose desde entonces en un referente educativo y cultural.

Fue el que construyó el mapa del país en relieve. (Foto: Redes)

Considerado uno de los mapas tridimensionales a gran escala más antiguos del mundo que aún se conservan, el Mapa en Relieve ha recibido reconocimiento internacional por su exactitud científica. Cada volcán, montaña, valle y río fue representado respetando proporciones y escalas, permitiendo a generaciones comprender visualmente la diversidad geográfica del país.

El mapa en relieve lo construyó en 18 meses. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Más allá de su aporte técnico, Francisco Vela simboliza el espíritu creativo y perseverante de Quetzaltenango, una tierra históricamente vinculada al pensamiento crítico y la educación. Aunque miles de personas visitan la obra cada año, su nombre no siempre recibe la difusión que merece como uno de los grandes científicos e ingenieros de Guatemala.

Recorrió cada rincón del país para elaborar su obra. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

A más de cien años de su inauguración, el legado de Vela sigue vigente. Su obra no solo dio forma al territorio, sino que fortaleció el sentido de identidad nacional. Desde el occidente del país surgió una mente brillante que, con ciencia, disciplina y amor por Guatemala, logró transformar el paisaje en patrimonio y dejar una huella eterna en la historia.