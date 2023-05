¿Doña Florinda tocó indebidamente a Don Ramón en "El Chavo del 8"?

La relación de Florinda Meza y Ramón Valdés no era buena, pero este video demuestra que tal vez era peor de lo que pensabas.

En la vecindad de El Chavo del Ocho, los personajes de Don Ramón y Doña Florinda no se llevaban bien. Parte del humor era la divertida y caótica relación que ambos llevaban, pero parece que trascendió a lo personal, pues fuera de la pantalla los actores no se llevaban bien.

Recientemente se compartió un video en TikTok que sorprendió a los internautas. En los comentarios del video se leen cosas como "mi niñez hecha pedazos en 4 segundos" o "Éramos tan niños que no nos dimos cuenta de eso".

En el video aparecen Florinda Meza y Ramón Valdés caracterizados en sus personajes Doña Florinda y Don Ramón, cuando la actriz toca indebidamente al actor, y aunque este parece no reaccionar de mala manera, el video igual impacto a muchos usuarios de la red social.

Entre los comentarios del video también se encuentran personas que explican el sucedo de otra forma. Parece que Valdés olvidó unas líneas del guión, cuando Meza lo toca y le dice algunas palabras al oído.

La relación de Ramón Valdés y Florinda Meza

No era un secreto que ambos actores no eran amigos fuera de las cámaras. El primero en pronunciarse al respecto fue Valdés, quien explicó que respetaba el trabajo de su compañera. Aclaró que no tenía problemas personas con ella y que todos los conflictos que tuvieron fueron simplemente por trabajo.

Meza por su parte, dio una entrevista en 1996 donde explicó que nunca hubo una enemistad, solo que ser amigo de Ramón era muy difícil pues él tenía su propio grupo de amigos. Por lo mismo, ella misma explica que su relación era puramente profesional en el set, pues no lograron concretar otro proyecto por el fallecimiento de Valdés.

Sin embargo, mucho se rumoró sobre los supuestos celos de Ramón Valdés por la relación entre su compañera y Roberto Gomez Bolaños, rumores que más tarde serían confirmados por la hija del actor.

La salida del programa

En una entrevista que Carmen Valdés dio para Teleshow, la hija del reconocido actor confirmó que la relación con Florinda Meza no era buena por la relación que esta tuvo con el creador de la serie. Ella lo menciona como una situación muy lamentable.

El elenco de la serie era como una familia, hasta que Meza comenzó formalmente su relación con Roberto, pues comenzó a tener mucho más poder en los guiones. Carmen comenta que Florinda comenzó a involucrarse en el trabajo creativo de su padre, por lo que él ya no se sintió a gusto en el programa y decidió partir.

Ramón Valdés con Roberto Gomez Bolaños. (Foto: Teleshow)

La salida de Ron Ramón fue un gran golpe para el programa, pero poco tiempo después regreso.

Según la hija del actor, su padre y Roberto platicaron para que cuando regresara, las cosas fueran como antes de la relación con Florinda. Sin embargo, poco después de que volviera, la situación se repitió y esa fue la razón por la que dejó el programa de forma definitiva.