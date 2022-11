La fotógrafa de EE.UU. acusada de tráfico de tesoros guatemaltecos

Stephanie Allison Jolluck, una fotógrafa estadounidense fue detenida en Guatemala acusada del delito de tráfico de tesoros nacionales. Recientemente fue capturada junto con su pareja, Giorgio Salvador Rossilli, con 166 piezas arqueológicas.

El nombre de ambos comenzó a resonar en redes sociales, sin embargo, del que más información se obtiene es del perfil de Stephanie, quien se cataloga como una fotógrafa, incluso, tiene una página web donde expone su trabajo.

En esa página, la detenida se identifica como una fotógrafa que "no salgo buscando nada en particular... sino que deambulo, deambulando por las calles o la Madre Naturaleza sin un objetivo o un propósito (...) No hay que forzar una foto; permanezco en constante movimiento sin esperar ni demorarme demasiado en un lugar determinado", se lee en la presentación.

Al dar un vistazo en su cuenta de Instagram, se observa en su mayoría fotografías de Guatemala, especialmente de la Antigua Guatemala y Petén.

Segunda captura

Durante la tarde del lunes 14 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que arrestaron a la pareja de estadounidenses que transportaban ilegalmente piezas arqueológicas prehispánicas.

En el caso de la mujer, era la segunda vez que era capturada. Anteriormente, Jolluck fue detenida en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaba salir del país con piezas prehispánicas sin declarar el pasado 10 de noviembre.

Casualmente, en sus historias de Instagram, esa semana estuvo en Petén.

El Ministerio Público (MP) detalló que ambos fueron detenidos en la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, transportando en un vehículo 166 piezas arqueológicas de origen prehispánico.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público (MP) informó que un juez ligó a proceso penal a los detenidos por el delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, sin embargo, les otorgaron medidas sustitutivas.

Entre los beneficios, la juez determinó que deben firmar un libro de constancia en la fiscalía cada 15 días, además, tienen prohibición de salir del país y la pareja debe pagar una caución económica de Q50 mil cada uno.

Sobre las piezas

El Departamento de Registro de Bienes Culturales y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural confirmó que de las piezas decomisadas a la pareja, el 90 por ciento son originales y el resto, réplicas.

Las piezas arqueológicas que están elaboradas en piedra basáltica, provienen de la Costa Sur y Tierras Altas.

El MP sospecha que la pareja utilizaría esas piezas para el tráfico y venta de forma ilegal.