Italia, Francia y Bélgica buscan su boleto a cuartos de final de la Liga de Naciones

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El liderato del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA, además de los boletos a cuartos de final y el puesto de repechaje estarán en juego.

La fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA llegará a su cierre este domingo, con Francia, Italia y Bélgica en busca de definir su futuro en la competición.

Uno de los duelos más atractivos será el choque entre Bélgica e Italia (1:45 p. m.), en Bruselas. La Azzurra llega con 10 puntos, los mismos que Francia, pero ocupa el primer lugar por diferencia de goles, además de haber ganado el encuentro directo del jueves.

Un empate le bastará a los dirigidos por Roberto Mancini para asegurar su clasificación, mientras que los diablos rojos de Mark Van Bommel, terceros con nueve unidades, necesitan ganar para tener opciones de avanzar directamente.

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Regresa Mbappé

En el otro encuentro, Francia recibirá a Turquía (1:45 p. m.), en Burdeos, con la intención de asegurar su boleto a los cuartos de final y pelear por el liderato. Los galos vienen de caer 3-1 ante Italia, resultado que significó la primera derrota de Zinedine Zidane desde que asumió como seleccionador.

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Para este compromiso, el estratega contará nuevamente con Kylian Mbappé, quien estuvo ausente en Milán por molestias físicas y volverá para comandar el ataque.

Turquía, por su parte, ya tiene asegurado el descenso a la Liga B, por lo que jugará únicamente por cerrar su participación con un resultado positivo. La jornada definirá las posiciones finales del grupo y qué selección deberá disputar el repechaje para mantenerse en la máxima categoría.

*Con información de agencias