Detienen a conductores por prestar servicio de taxi sin autorización

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En varios operativos de tránsito efectuados en la capital, el Departamento de Tránsito de la PNC reportó la captura de cinco pilotos de "taxis piratas", así como la consignación de los respectivos automotores.

En operativos efectuados en forma simultánea, en cinco puntos estratégicos de la ciudad, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), reportó la captura de cinco pilotos de taxis denominados "piratas".

Se trata de Anner N, de 39 años de edad, quien fue detenido en la 7ª. avenida y 13 calle, zona 1, quien conducía el vehículo con placas P-216 JHW, y Lázaro N, de 42, a bordo del del automotor con placas 483FXD, en la zona 8.

Además, en la zona y 18 calle avenida Petapa, fue aprehendido Anderson, de 22, quien conducía el automóvil con placas 960LNH, mientras que en la 6ª avenida de la zona 4 se capturó a Oscar N, de 38, conductor del vehículo P170JHH.

Y, por la 12ª. avenida y 23 calle, zona 5 fue aprehendido Nilson N, de 30 años, piloto del automotor con placas P437KMN.

Los vehículos fueron consignados por el Departamento de Tránsito de la PNC. (Foto: PNC/Soy502)

Según la verificación efectuadas por las autoridades de tránsito, los vehículos prestaban servicio de transporte de pasajeros sin la autorización respectiva, por lo que fueron consignados y remitidos al Departamento de Tránsito de la PNC.

Las autoridades de tránsito de la PNC hacen un llamado a los usuarios de transporte a no abordar este tipo de vehículos.