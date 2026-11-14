Ambiente cálido y lluvias por la tarde marcarán el clima de este domingo

Pese a que el día comenzara con un ambiente cálido no se descarta presencia de lluvias en el país.
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El reporte del clima para este domingo 15 de noviembre fue informado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivimeh) que advierte lluvias dispersas en todo el país en horas de la noche.
Sin embargo, el día mantendrá un ambiente fresco y cálido con viento moderado especialmente en sectores montañosos.
Pero estas condiciones podrán cambiar al caer la tarde, donde se esperan una entrada de humedad que favorecerá nublados y posibles lluvias con actividad eléctricas.
Para regiones en el Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Occidente y Altiplano Central se presentarán lluvias con mayor intensidad y promoverán una madrugada fría hasta el amanecer del lunes.