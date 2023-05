La amiga que donó su riñón a Selena Gomez, denuncia acoso de fans

Francia Raisa le pide a los fanáticos de Selena Gomez que dejen de acosar a la gente en redes sociales.

OTRAS NOTICIAS: Condenan a Luis de Llano tras denuncia de Sasha Sokol por abuso

Francia Raisa conoció a Selena Gomez cuando ambas eran pequeñas e hicieron trabajos de actuación. En el 2017, Selena Gomez necesitaba un trasplante de riñón por su enfermedad, Lupus, y Francia fue su donadora. Hoy en día no se hablan, ¿qué paso entre ellas?

La donación

Selena Gomez fue diagnosticada con Lupus en el 2015, dos años después su estado de salud cayó fuertemente. Debía someterse a un trasplante de riñón para sobrevivir y la que ella misma mencionó como su mejor amiga, Francia Raisa, fue su donadora.

La cantante le agradecía a su amiga y declaraba que nunca podría estar más en deuda con otra persona que con ella. Además, dijo que era muy sorprendente que Francia ni siquiera dudada en ser su donadora.

#selenagomez #franciaraisa #kidneytransplant #fyp #appletvplus ♬ My Mind & Me - Selena Gomez @selenators__ Selena sobre como Francia le salvó la vida. ❤️‍ #dearselena

El documental

Selena Gomez acepta que su situación fue extraordinaria, y agradece a Francia por salvarle la vida.

Poco después se hicieron un tatuaje juntas con la fecha del día que hicieron el trasplante. La amistad parecía inquebrantable hasta que en el 2022 se estrenó el documental de la cantante, "Mi mente y yo", donde Selena no menciona a su amiga. Poco después en una entrevista para Rolling Stone, la artista dijo que se sentía alineada de la industria, y que su única amiga en la industria era la cantante Taylor Swift.

Francia comentó "Interesante" en una publicación de Instagram, y luego dejó de seguir a la nueva dueña de su riñón en la red social, hasta esta fecha siguen sin seguirse mutuamente.

Cuando esta información fue compartida en un video de TikTok, Selena Gomez comentó "Perdón por no mencionar a todas las personas que conozco".

Selena Gomez’s kidney donor Francia Raisa reportedly reacted to her saying that Taylor Swift is her only real friend in the [music] industry:



“Interesting” pic.twitter.com/5B0rYkPfWl — Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2022

Acosada

Este año, un paparazzi de TMZ le preguntó a Francia sobre su relación con Gomez, pero la actriz se rehusó a responder, eludiendo todas las preguntas. Luego de esto, Francia comenzó a ser víctima de acoso en sus redes sociales por parte de los fanáticos de Selena Gomez. Entre los comentarios, Francia habló de toda la marca de la cantante tratándose de salud mental, y que ella aceptaba que su ex mejor amiga había pedido que esto parara, y que no entendía por qué no sucedía.

Además, hizo un llamado a los internautas a que el odio no parara solo con ella, si no con otras personas. Hace unos meses, Selena Gomez se vio envuelta en una polémica con Kylie Jenner y Hailey Bieber, la actual esposa de Justin Bieber, su exnovio. La modelo e influencer sobrina de Alec Baldwin le pidió a la intérprete de Lose You to Love Me que parara a sus seguidores para que dejaran de acosarla.

Selena Gomez escribió en una historia de Instagram que ella no era partidaria del odio sino de la amabilidad, e hizo un llamado a los 415 millones de seguidores de esta plataforma, que detuvieran los malos comentarios y hasta amenazas de muerte hacia Hailey Bieber.

Tatuaje de Selena Gomez y Francia. (Foto: Pexels)

Problemas con la bebida

El padre de Francia, el Cucuy, fue a dar una entrevista en Primer Impacto, y habló sobre otra razón por la que la relación pudo haberse caído. El presentador de radio explicó que las amigas tuvieron un desacuerdo porque Gomez estaba bebiendo, a lo que Francia le dijo que "no le había dado su riñón para que ella pudiera beber alcohol".

Además, agregó que estas eran cosas que pasaban con el amor, dinero y la fama.