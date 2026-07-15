En este lugar permanecerán los restos de Miguel Ángel Asturias en Guatemala

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De manera oficial se reveló dónde será el lugar donde permanecerán los restos del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias en Guatemala, a su retorno del Cementerio Père-Lachaise, ubicado en París, Francia.

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Los restos del escritor, periodista y diplomático guatemalteco regresarán en octubre de 2026 a su tierra, como era su voluntad previo a su muerte.

¿Dónde permanecerán los restos de Miguel Ángel Asturias en Guatemala?

Se habilitará un pabellón de contemplación y encuentro para los guatemaltecos, un punto de convergencia entre el arte, la literatura, la arquitectura y el paisaje.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

La estructura se ubicará entre la Plaza Maya y la Plaza Mujeres del Centro Cultural Miguel Angel Asturias, en un espacio que da la cara al ingreso de la Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

"Efraín Recinos contó alguna vez que a ese punto llegaban las mujeres con comida para alimentar a los responsables de la construcción del teatro, un punto que rinde homenaje a estas personas que hicieron posible este edificio", cuenta el Ministro Luis Méndez Salinas acerca de este punto estratégico.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

La flora alrededor marcará los cuatro caminos, simbolizando los 4 puntos cardinales: flores blancas es el norte, flores amarillas el sur, flores rojas el este y el negro el oeste, además de representar a las cuatro culturas de Guatemala: maya, xinca, garífuna y ladina.

La obra en homenaje al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias

Será un monumento minimalista, limpio, que busca integrarse con el paisaje elaborado por el arquitecto Alejandro Paz, consistente en dos vigas gemelas de concreto reforzado como soporte de una estructura metálica, estas soportaran una réplica del rostro de Miguel Ángel Asturias hecho por Roberto González Goyri y un aro inspirado en un marcador del juego de pelota maya resaltando el vínculo entre su obra y sus raíces.

Roberto González Goyri junto a Miguel Ángel Asturias y el rostro que se encuentra en la Hemeroteca Nacional de Guatemala. Foto: Oficial.

Bajo las vigas y el rostro se posará una piedra en forma redondeada, que será la lápida que albergará la urna que conserva las cenizas del escritor, hasta el momento se planea que la urna tenga la forma de un maíz, o una mazorca, pensada como una siembra, con tierra traída de todos los departamentos de la República de Guatemala. El monumento se iluminará de noche, con orientación al cielo, proyectando un haz de luz de carácter conmemorativo.

¿Quienes podrán visitar los restos de Miguel Ángel Asturias?

Todos los guatemaltecos que visiten el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias durante las actividades en diversas salas podrán visitar el mausoleo. El Ministerio de Cultura y Deportes informó además, que se elabora un plan para abrir a los transeúntes las instalaciones del Teatro Nacional para que, quienes visiten el Centro Cívico, puedan tener la oportunidad de visitar las áreas verdes del recinto, incluyendo los restos de Asturias. Según las autoridades se contempla el plan de seguridad que requeriría para habilitar el lugar al público.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

¿Cuándo vienen los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala?

Según explican las autoridades los restos de Miguel Ángel Asturias arribarán a Guatemala el 15 de octubre de 2026. Las actividades por su recibimiento se llevarán a cabo del 15 al 19 de octubre. El 19 de octubre se hará el acto oficial de colocación de la urna en el monumento.

Los actos de despedida del los restos en París, Francia se realizarán a partir del 8 de octubre. En el Cementerio Père-Lachaise quedará la réplica de la "Estela 14" de Ceibal, pieza del periodo clásico maya originaria del departamento de Petén, como un homenaje perenne donde permanecieron los restos del escritor por más de 50 años.

Foto: MInisterio de Cultura y Deportes.

¿Por qué el 19 de octubre es la fecha elegida para llevar la urna de Miguel Ángel Asturias al Teatro Nacional?

La razón es que el 19 de octubre es el cumpleaños de Asturias, (19 de octubre de 1899), además es el Día del Escritor y en un 19 de octubre, mientras celebraba su cumpleaños, recibió una llamada para notificarle que era acreedor al Premio Nobel de Literatura.

Se contempla una serie de actividades de teatro, literatura y lúdicas para celebrar la repatriación de los restos de Miguel Ángel, la agenda será publicada muy pronto.