El descabellado cameo en el episodio 5 de Loki

Loki estrenó su capítulo cinco y prepara el escenario para su gran desenlace para su episodio final. Sin embargo, antes de el gran cierre, el episodio recién dejó muchos "easter eggs" imperdibles.

¿Qué podría ser mejor que un Loki Lagarto? Una versión de sapo de Thor. Sí, el episodio cinco de la serie de Loki, llamado "Un viaje hacia el misterio", reveló un sin fin de "easter eggs" o huevos de pascua y entre ellos se pudo ver a "Frog Thor".

Si bien no tuvo un papel dentro del episodio, como sí lo tiene la versión de Loki Lagarto, este Frog Thor aparece encerrado en un frasco, que yace bajo tierra, tratando de escapar. No tiene ninguna función relevante para la trama, pero sí para los fanáticos de los cómics que recordarán que este personaje tiene su propia aparición en las historietas.

Incluso, de acuerdo con medios especializados, el número que aparece en el frasco "T-365" se refiere al número de la historieta en la que apareció este personaje por primera vez en la Marvel Comics.

¿Quién es Frog Thor?

En los cómics, de acuerdo con Marvel Fandom, el nombre real de este personaje es Simón Walterson, quien era un humano convertido en rana por un místico. Ya con esa forma, en ese momento llamado Puddlegulp, ayudó al Rey Glugwort durante la guerra de las ranas contra las ratas.

Al mismo tiempo, Thor fue transformado en rana, pero mantuvo sus poderes. Thor y Puddlegulp se hicieron amigos. Con el tiempo y tras varias aventuras que involucran a Loki, y eventualmente le fueron dados los poderes de Thor a Puddlegulp quien se convertiría en Frog Thor y formaría parte de los "Pet Avengers" (sí, existe una versión de Los Vengadores así).

Sin embargo, el cameo en la serie es tan breve que es imposible saber si hace referencia a Frog Thor o sí tan solo es una versión de rana de Thor así como el Loki Lagarto.

El vacío y el final de Loki (SPOILERS)

El último episodio de Loki se estrenará el próximo miércoles 14 de julio, algo que a los fanáticos no les agrada mucho, ya que la serie ha dado muestras de ser lo mejor que Marvel Studios ha presentado hasta ahora, desde una muy aplaudida WandaVisión y Falcon and The Winter Soldier. Sin duda, Loki pone la vara muy alto y permite la apertura para muchas posibilidades en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En el episodio 5, como ya se había revelado en la escena postcréditos del capítulo anterior, Loki no está muerto y se encontró con varias versiones de sí mismo, incluyendo a Loki Lagarto. Hasta se topa con Loki Presidente. Si bien la participación de las versiones es breve, se destaca la de "Kid Loki", quien en los cómics forma parte de los "Young Avengers", y del Loki del futuro.

En la serie, Loki anciano (interpretado por Richard E. Grant) es quien finalmente cumple con su gran propósito al ayudar a Loki y a Sylvie, quien finalmente decide viajar al vacío donde se encuentra con Loki y con Mobius.

Los personajes en el Vacío escapan Alioth, una nube entre negra y púrpura, que devora todo a su paso. La hipótesis de Sylvie es que esa nube oculta algo y logra hechizarla con la ayuda de Loki y Loki anciano. Finalmente, la nube se abre y muestra una ciudad desconocida que solo se observa por breves segundos.

Algunos especulan que es la ciudad en la que vive Kang, el nuevo villano de esta fase del UCM. Sin embargo, otros consideran que podría tratarse de una variante más de Loki.