El mensaje que dedicó Natti Natasha a Raphy Pina en los Latin AMAS

Natti Natasha dedicó su tema "La falta que me haces" a su pareja Raphy Pina, quien cumple una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas.

La cantante dominicana, Natti Natasha, presentó su nuevo sencillo en los Latin American Music Awards 2023, celebrado en Las Vegas, la noche del 20 de abril y envió un fuerte mensaje a su pareja con quien tuvo una niña.

(Foto: AFP)

"Para todas las personas que necesiten esta canción, yo no sabía que la necesitaba hasta el día que la creamos. Por si me estás viendo Raphy ¡Todos te amamos!", dijo antes de iniciar su interpretación, ovacionada por el público que me mostró su apoyo.

La voz de la famosa se escuchó entrecortada, pues su vida dio un giro luego de que el 24 de mayo de 2022 su pareja fuera encontrada culpable, así se que se despidió de su hija Vida Isabelle para ingresar a la cárcel.

MIRA EL MOMENTO: