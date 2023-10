La fuerte reacción de Susana Morazán hacia un usuario

-

Susana Morazán envió un fuerte mensaje a una persona que le hizo un comentario "desatinado" por el estado de salud de uno de sus hijos.

EN CONTEXTO: Susana Morazán difunde alarmante mensaje en sus redes sociales

Susana Morazán informó en sus redes sociales oficiales que está viviendo un difícil momento, esto tras haber internado en un centro hospitalario a su hijo mayor, razón por la que pidió a los guatemaltecos y seguidores oraciones para él.

Tras esta situación, en su gran mayoría de los internautas le han mostrado su solidaridad y aprecio con mensajes emotivos. Sin embargo, con un usuario en especial tuvo un intercambio de respuesta fuerte, luego de que este le indicara que solamente está haciendo "show" con el estado de salud de su hijo.

Al momento de recibir ese tajante mensaje por parte de un usuario, la comunicadora y actriz no tardó en reaccionar y le respondió: "¿Pena? Pena es robar. Es mi cuenta personal y como cualquier persona normal puedo pedir oración. Si a usted no le gusta, no me lea, jovencito. Saludos, "CABALLERO"".

El alarmante mensaje que preocupó a sus fans

Morazán compartió durante la noche del sábado 30 de septiembre un mensaje que alarmó a sus seguidores.

Fue en sus diferentes redes sociales donde Morazán informó que internó de emergencia a su hijo mayor, por lo que pidió a las personas oraciones para que él se recupere pronto.

"Vengo de internar a mi hijo mayor, les pido sus oraciones para esta etapa difícil. Tengo el corazón destrozado, pero con fe sigo creyendo por un milagro de sanidad completa, porque Dios es bueno. Gracias por su cariño de siempre", escribió Susana.

Cabe destacar que la presentadora no dio mayores detalles del estado de salud de su hijo. Sin embargo, varias personas dejaron mensajes de solidaridad para ella.