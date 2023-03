Ed Sheeran reveló que “no quería vivir más” luego de varias tragedias familiares

El cantante atravesó momentos complicados en su vida, pero la terapia fue fundamental para reponerse a los golpes emocionales.

Ed Sheeran reveló que sintió que "no quería vivir más" después de la muerte de su mejor amigo Jamal Edwards y el descubrimiento de que a su esposa embarazada, Cherry, le habían diagnosticado un tumor.

El empresario musical Jamal, quien fundó la plataforma de música SBTV en 2006 y ayudó a lanzar la carrera de Ed, murió en febrero de 2022 a los 31 años.

Su muerte se produjo poco después de que los médicos le dijeran a la esposa de Ed durante cuatro años, Cherry Seaborn, mientras estaba embarazada de seis meses, que necesitaba cirugía por un tumor que no podía realizarse hasta después de haber dado a luz al segundo hijo de la pareja.

La superestrella del pop, de 32 años, dijo que aunque Seaborn pudo dar a luz a su hija, Jupiter, y se sometió a una cirugía exitosa en junio, se sintió "tan impotente" en ese momento.

Mientras tanto, la noche antes de enterarse de la muerte de Jamal, Ed dijo que salió a cenar con Taylor Swift y su novio, el actor Joe Alwyn, y le envió un mensaje de texto a Jamal sobre los planes para grabar un video al día siguiente.

Ed Sheeran reveló detalles de su vida en Rolling Stone.

Ed contó a Rolling Stone: "Doce horas después, estaba muerto. Mi mejor amigo murió. Y no debería haberlo hecho. Sentí que no quería vivir más. Y eso lo he tenido toda mi vida".

Ed dijo que como padre se sentía "realmente avergonzado" por sus pensamientos aparentemente "egoístas", y dijo que fue Cherry quien descubrió lo que estaba pasando y le aconsejó que viera a un terapeuta.

"Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarme y no sentirme culpable por desahogarme", resaltó.

Durante el mismo tiempo, Ed ganó una batalla judicial después de que dos compositores afirmaran que su éxito de 2017, "Shape Of You", infringía los derechos de autor de su canción "Oh Why", y también vio la muerte de otro amigo, la estrella australiana de cricket Shane Warne, a principios de marzo de 2022.