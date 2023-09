La fuerte revelación de Yolanda Andrade sobre su crisis de salud (video)

-

La conductora mexicana rompió el silencio respecto a la fuerte crisis de salud que atraviesa.

Tras varias semanas alejada del ojo público, Yolanda Andrade reapareció recientemente para dar declaraciones respecto a la fuerte crisis que ha atravesado en los últimos meses y que ha mantenido preocupados a sus seguidores.

En una entrevista para el programa Primer Impacto, la conductora mexicana reveló detalles sobre el aneurisma que le detectaron y cómo su estado la hizo pensar que había muerto. Pero además, hizo una delicada revelación de lo que cree que hay detrás de todo.

Y es que por la gravedad del estado en que estuvo, Andrade confesó que teme que todo haya sido provocado por brujería, aunque no tiene claro quién pudo haberla querido matar.

"Tuve unos episodios bien raros porque me empezaron a decir: 'Tú tienes un trabajo, una brujería', un no sé qué, un hechizo, fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso", expresó.

Ante esto, la comunicadora detalló que lo que la ha mantenido en pie son sus creencias. "Las misas, el creo en Dios, el no estar pensando eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe... O sea, de verdad, ¿Qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?", añadió.

Finalmente, Yolanda lamentó que hasta ahora los médicos no sepan realmente lo que está ocurriendo con su salud. Pero está convencida que debe seguir luchando y servir a los demás para estar en paz.

