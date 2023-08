La funeraria que crea ataúdes rosas inspirados en "Barbie"

-

Una funeraria en México se ha sumado a la fiebre rosa y publicó un video en el que promocionan ataúdes al estilo de Barbie.

Sin duda alguna, la película de "Barbie" se ha convertido en uno de los mayores éxitos, no solo por lo que ha logrado recaudar en taquilla, también por desatar una "fiebre" que ha llevado a las personas a lucir como la protagonista o utilizar objetos rosa para poder combinar con el filme.

De esta cuenta, una funeraria mexicana se ha vuelto viral en las redes sociales tras publicar un video promocionando ataúdes rosados al estilo "Barbie". En el videoclip, la empresa retomó una escena de la popular película en la que Margot Robbie pregunta: "¿Nunca han pensado en morirse?", luego, muestran los ataúdes rosas con un peculiar mensaje.

"Sabemos que cada vida es un tesoro lleno de momentos preciosos, risas y sueños cumplidos. Este ataúd con su llamativo color rosa brillante representa la chispa y la energía de esos momentos inolvidables que vivieron. Es un recordatorio que nuestras historias merecen ser recordadas y celebradas con color y vitalidad. Que este homenaje sea una celebración llena de amor, color y recuerdos inolvidables", dice el video de la funeraria.

#agenciatelam #barbie #barbielapelicula #mexico #funeraria #ataúd #fiebrebarbie ♬ sonido original - AgenciaTelam @agenciatelam La fiebre de Barbie no tiene límites ⚰️ Una funeraria en México, 'Funeraria Olivares', sacó un ataúd rosa a la venta, inspirado en la película. La publicidad en Tiktok ha impactado a todos, en ella incluyen como referencia la icónica línea del film "¿Nunca han pensado en morirse?" qué dice la protagonista. #telam

Ante esto, los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar. "El descanso eterno ya no luce tan mal", "qué ganas de que, antes de cremarme, me pongan en el ataúd Barbie para mi funeral" o "nunca había tenido tantas ganas de petatearme", son algunos de los mensajes que se pueden leer.