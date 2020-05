El mundo del fútbol se encuentra consternado luego que un jugador turco confesara ser el autor del asesinato cometido contra su pequeño hijo de cinco años ocurrido hace unos días.

De acuerdo con los medios de Turquía, Cevher Toktas, el futbolista reveló el hecho once días después del deceso. En un principio, se consideró que el menor había muerto a consecuencia del coronavirus.

Toktas ingresó junto a su hijo en el hospital el pasado 23 de abril por un cuadro de fiebre, mientras su hijo tenía fiebre y tos. Los médicos pusieron en cuarentena a ambos, y poco después, ya en la habitación, el futbolista avisó de que el niño tenía problemas para respirar. Apenas una hora después el infante falleció.

Nadie dudó en aquel momento del padre, quien vivió con la culpa durante once días antes de derrumbarse y confesar su crimen en una comisaría.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba tumbado en la cama. Durante 15 minutos no la levanté. Mi hijo luchó todo ese tiempo y después dejó de moverse. Luego llamé a gritos a los médicos para evitar sospechas sobre mí”, confesó el hombre a las autoridades.

El futbolista que no llegó a brillar ha generado conmoción con la confesión del crimen.

Cuando se le preguntó por el motivo del asesinato, Toktas solo acertó a decir: “Nunca quise a mi hijo pequeño. Desde que nació. No sé por qué no le quería. La única razón por la que lo maté es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental”.

Toktas, detenido desde entonces, se enfrenta a una condena de cadena perpetua por asesinato. El cadáver del niño tendrá que ser exhumado para practicarle una autopsia.