Gaby Moreno y su ambicioso proyecto con Eugenio Derbez

Gaby Moreno creó una canción que forma parte del soundtrack de la película "The Valet", del mexicano Eugenio Derbez.

La cantautora y productora guatemalteca, Gaby Moreno, compartió en sus redes sociales la noticia junto a las fotografías del pre-estreno de la película que se llevó a cabo el 11 de mayo.

"¡Ay! Mi yo de 15 años no lo creería, escribí y canté una canción para 'The Valet' la nueva película de Eugenio Derbez que sale el 20 de Mayo por Hulu. Me pueden escuchar en varias partes haciendo unos coritos (quienes la vean entenderán jeje) y la canción que escribí se escucha al final ¡Qué emoción!", escribió la guatemalteca en sus redes.

Gaby posó para una foto junto al famoso emocionando a los fanáticos.

"The Valet" es el remake de una cinta de comedia romántica francesa de Francis Veber, estrenada en 2006. Derbez es el protagonista y fue uno de los productores, a través de su compañía 3Pas Studios. Junto al mexicano participan Samara Weaving, Carmen Salinas, Carlos Santos, entre otros.

La trama narra la vida de una estrella de cine que contrata a uno de los encargados de estacionar automóviles de un restaurante de Beverly Hills para que se haga pasar por su amante, todo con el fin de cubrir su relación con un hombre casado. "The Valet" se estrenará el 20 de mayo del 2022 a través de la plataforma Hulu.

