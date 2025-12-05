"Por qué no agarraste consejos": el emotivo mensaje de la madre de Lesli Samayoa

-

A dos años de la desaparición de Leslie Samayoa, su madre se ha pronunciado con un desgarrador mensaje.

Lesli Corina Samayoa López desapareció el pasado 4 de diciembre del 2023, desde entonces su familia no ha parado de buscarla.

A dos años de su desaparición, su madre se ha pronunciado con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

"Hoy 2 años que te arrancaron de nuestro corazón, dejaste a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos y a toda la familia con el corazón hecho pedazos", comienza diciendo.

Asimismo, afirma que no sabe qué le hicieron ni entiende porque hay tanta maldad, asegurando que todo fue por envidia, maldad y egoísmo.

"No sé qué te hicieron, no sé por qué tanta maldad, no sé por qué no agarraste consejos, no sé por qué tanta lástima de tu parte para los que te hacían daño, no sé porque no te alejaste de las personas que no te querían ver feliz, y la pregunta ¿No sé ? ¿No sé ? solo llego a la conclusión: fue la envidia, la maldad, el egoísmo de verte bonita y feliz.

El día de la desaparición

La noche del lunes 4 de diciembre del 2023, Lesli fue vista por última vez en Esquipulas, Chiquimula, tras haber ido a un salón de belleza a arreglarse las uñas y el cabello.

Minutos antes de desaparecer, hizo una llamada a sus hijos para avisarles que pronto llegaría a casa. Luego de ello, los pequeños y familia de la joven dejó de tener noticias sobre ella.

Ese mismo día, Lesli logró enviar un mensaje automático de alerta SOS y su ubicación. Esta marcó en dos lugares diferentes, por lo que la familia salió a buscarla, pero no lograron localizarla.

(Foto: redes sociales)

Crimen de su exesposo y padre de sus hijos

El carro en el que se dirigía Leslie estaba a nombre de Héctor Amílcar Hernández Figueroa, su exesposo, quien fue asesinado el 10 de julio de 2024 en el barrio Santa Ana, Esquipulas, Chiquimula.

El caso dio un nuevo giro con el crimen del también empresario, pues según las autoridades estaban a semanas de realizar un allanamiento en la vivienda de Hernández, quien aparentemente era el principal sospechoso de la desaparición de la joven.