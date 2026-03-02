Energía y Minas pide a la población ahorrar combustible por situación en Irán

-

El conflicto que se desarrolla en Irán puede impactar en los precios de los combustibles, reconocieron las autoridades.

OTRAS NOTAS: El petróleo y el gas se disparan tras ataques en Medio Oriente

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) hizo un llamado a la población para que utilice de forma prudente el transporte, debido al riesgo que existe en productos energéticos derivado de la situación que existe en oriente medio.

Mediante un comunicado el MEM señaló que Guatemala cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento, pero, sí existe riesgo debido a las limitantes al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La información fue emitida por la cartera de Energía y Minas mediante un comunicado por la situación geopolítica que se desarrolla en Irán.

El Ministerio de Energía y Minas señala que no existe riesgo de desabastecimiento inmediato, pero reconoce que sí existe un riesgo. pic.twitter.com/iknH7SzRJH — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) March 2, 2026

"El MEM informa que nuestro país cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento", señala el Ministerio.

Sin embargo, agrega que debido a la coyuntura que se vive en Irán "la coyuntura representa un riesgo, especialmente por la afectación al tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, principal corredor para el suministro petrolero a nivel mundial".

Piden prudencia

"Considerando la posibilidad de que el conflicto internacional se prolongue o se intensifique, el MEM hace un llamado preventivo y responsable a la población para utilizar de manera prudente el transporte", señala la institución.

LEA MÁS: Irán bombardeó una refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia

La cartera instó a la población a "evitar viajes innecesarios, promover el uso compartido de vehículos y priorizar el transporte público" ya que "estas medidas contribuyen a mitigar el impacto económico de las familias".

El MEM asegura que llevará a cabo "la coordinación interinstitucional con las organizaciones que preparan eventos públicos para que estos reduzcan su afectación al tránsito y eviten consumos innecesarios de derivados del petróleo".

La cartera de Energía y Minas explicó que "la situación geopolítica genera fuerte tensión en los mercados internacionales, provocando incrementos en los precios del petróleo crudo y sus derivados, que ya se reflejan en las cotizaciones globales".

El MEM informa que la situación geopolítica influye en los precios de los combustibles. (Foto: MEM / Soy502)

Aseguró que esta situación "de manera inevitable, repercute en la economía de los países importadores, incluido Guatemala".

"El aumento de los precios internacionales afecta el mercado nacional de combustibles y podría reflejarse en ajustes para el consumidor, con impacto directo en la economía de las familias guatemaltecas", precisa el documento.

El MEM aseveró que "se mantiene alerta, monitoreando de forma constante la evolución de los mercados internacionales y mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante que afecte el suministro o los precios de los combustibles en el país".