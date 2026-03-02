Arévalo explica situación del abastecimiento de combustibles en el país

-

Autoridades esperan que la escalada militar que ocurre en países de Medio Oriente disminuya pronto y no impacte de lleno en los precios de los carburantes.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que hay abastecimiento de combustibles y que esperan que la situación en Medio Oriente mejore antes de una "alteración significativa" en los precios de estos.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el gobernante fue consultado sobre el comunicado emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en el cual exhorta a la población a ahorrar combustible por la situación en Irán.

Puntualmente se le consultó si existía una preocupación del Gobierno por los efectos a la economía que podría provocar el conflicto bélico en Medio Oriente.

"En este momento hay abastecimiento de petróleo suficiente a nivel nacional e internacional. No se está previendo que haya a corto plazo ningún tipo de alteración significativa en los precios de los energéticos", contestó el mandatario

El Ministerio de Energía y Minas señala que no existe riesgo de desabastecimiento inmediato, pero reconoce que sí existe un riesgo. pic.twitter.com/iknH7SzRJH — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) March 2, 2026

Agregó que como Gobierno esperan que "este conflicto que tiene lugar en el Medio Oriente y que afecta a toda una zona de producción y de tránsito de combustibles termine lo antes posible".

El Gobernante recalcó que esperan que el conflicto "termine de manera rápida" y "se restablezcan condiciones de paz que eviten que se llegue al punto en donde va a haber una afectación de los precios del petróleo".

Piden ahorrar combustible

El MEM hizo un llamado a la población para que utilice de forma prudente el transporte, debido al riesgo que existe en productos energéticos derivado de la situación que existe en oriente medio.

Mediante un comunicado, el MEM señaló que Guatemala cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento, pero, sí existe riesgo debido a las limitantes al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

"El MEM informa que nuestro país cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento", señala el Ministerio.

Sin embargo, agrega que debido a la coyuntura que se vive en Irán "la coyuntura representa un riesgo, especialmente por la afectación al tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, principal corredor para el suministro petrolero a nivel mundial".

"Considerando la posibilidad de que el conflicto internacional se prolongue o se intensifique, el MEM hace un llamado preventivo y responsable a la población para utilizar de manera prudente el transporte", señala la institución.