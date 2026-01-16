¿Las conoces o las dices? expresiones de adolescentes se viralizan

Julian Malo, un usuario de Tik Tok, reveló a los "adultos" cuáles son las palabras que usa "la chaviza", haciéndose viral.
El pequeño reveló la jerga actual de la Generación Z, nacida de 1997 a 2012, algo que las generaciones anteriores compartieron sin chistar.
Estas son las palabras:
Cap, no cap: cap es una mentira y no cap es algo serio.
Rizz: enamorar a una chica.
Ick: es algo nauseabundo, que te da asco.
Sus: alguien sospechoso.
Beef: una pareja de amigos o novios peleada.
Factos: algo que es verdad.
Six-seven (6,7): a pesar de que Julian dijo que no conoce su significado, al buscar en la red, la expresión se usa para referirse a algo o alguien que está "más o menos", o como se decía en los años 90 y 2000, "2 que 3". Ejemplo: "¿Cómo te sientes? 6, 7 (más o menos).
Se desconoce si estas expresiones son usadas en toda Latinoamérica ¿habías escuchado algunas?
