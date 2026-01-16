Versión Impresa
¿Las conoces o las dices? expresiones de adolescentes se viralizan

  • Por Selene Mejía
16 de enero de 2026, 17:21
Las expresiones reveladas por un niño se hicieron virales. (Foto: Deposit Photos)

Julian Malo, un usuario de Tik Tok, reveló a los "adultos" cuáles son las palabras que usa "la chaviza", haciéndose viral. 

El pequeño reveló la jerga actual de la Generación Z, nacida de 1997 a 2012, algo que las generaciones anteriores compartieron sin chistar. 

Estas son las palabras: 

Cap, no cap: cap es una mentira y no cap es algo serio. 

Rizz: enamorar a una chica.

Ick: es algo nauseabundo, que te da asco. 

Sus: alguien sospechoso.

Beef: una pareja de amigos o novios peleada. 

Factos: algo que es verdad.

Six-seven (6,7): a pesar de que Julian dijo que no conoce su significado, al buscar en la red, la expresión se usa para referirse a algo o alguien que está "más o menos", o como se decía en los años 90 y 2000, "2 que 3". Ejemplo: "¿Cómo te sientes? 6, 7 (más o menos).

Se desconoce si estas expresiones son usadas en toda Latinoamérica ¿habías escuchado algunas?

MIRA: 

@julianmalooficial Palabras que usa la generación Z #genz #sabiasque #diversion ♬ sonido original - JulianMaloOficial

