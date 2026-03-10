Padre Guilherme ofrecerá misa en la Catedral Metropolitana de Guatemala

-

El padre Guilherme Guimarães Peixoto ofrecerá una misa en la Catedral Metropolitana, además de su presentación como DJ.

El sacerdote ofrecerá una presentación con sus mezclas dedicadas a la fe este marzo en Explanada 5, además de ello dará la palabra de Dios.

De manera oficial se anunció este imperdible mensaje del invitado y mensajero de Dios en un momento muy especial.

"La Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala abre sus puertas para un encuentro de fe y comunidad. Están cordialmente invitados a participar en la Santa Misa presidida por el P. Guilherme Peixoto", explican.

Fecha de la misa

Se oficiará el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m. Todos están invitados.

Evento musical

Formará parte de "Demos Pulso", un evento cuyo eje es el mensaje: "Una nueva generación invitando al papa", que invita a jóvenes a vivir su espiritualidad de manera auténtica, contemporánea y profundamente respetuosa. También participarán grupos musicales locales y se buscará hacer un llamado al papa León XIV para que visite el país.

Se llevará a cabo el 12 de marzo, en "Explanada 5".

Los precios son:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

Su devoción y carrera musical

Es originario de Guimarães, Portugal, donde nació en 1974. Es un sacerdote católico de la archidiócesis de Braga, ordenado en 1999, conocido mundialmente por combinar la música electrónica (techno) con mensajes de fe y elementos religiosos en sus presentaciones.

Se consolidó en 2023, tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, ha participado en eventos multitudinarios, como en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

El visionario artista de techno melódico Padre Guilherme fusiona la reflexión sagrada con ritmos electrónicos hipnóticos, su misión de unir fe, sonido y conciencia en una experiencia integral.

Su nombre ha aparecido en lineups de algunos de los eventos más reconocidos de la escena electrónica, incluyendo "Afterlife en Hï Ibiza", "Medusa Festival" (España) y "Zamna Festival" (Chile). En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción "La Guadalupana".

