Piqué se va contra Shakira y anuncia a Casio como patrocinador (video)

Gerard Piqué reapareció en una transmisión en vivo como parte de su proyecto "Kings League" y dio un fuerte golpe a Shakira.

Este viernes 13 de enero, Gerard Piqué reapareció en una transmisión en vivo de Twitch junto a varios de sus amigos, luego del polémico tema que lanzó Shakira con Bizarrap.

La reunión se llevó a cabo como parte de su proyecto deportivo "Kings League", del que personajes como el Kun Agüero e Ibai Llanos son parte.

Lo que llamó la atención fue que el exjugador del Barcelona se dejó ver utilizando un reloj de la marca "Casio", al que hace referencia la colombiana en su tema para decir que la cambió por alguien más.

Piqué también mencionó que la Kings League llegó a un acuerdo con dicha marca y repartió ejemplares a los presentes. Incluso el Kun utilizó la expresión "claramente", misma que usó Shakira para decir el nombre de la nueva novia del jugador.

La reaparición del español ya es muy comentada en redes sociales.

LA KINGSLEAGUE HA LLEGADO A UN ACUERDO CON CASIO NONONONONONONONO pic.twitter.com/JGytr5mhD8 — rioboo (@rioboo) January 13, 2023

Después de la canción de Shakira, Piqué se presentó en el stream de la Kings League con un reloj Casio, les regaló uno a los presidentes de cada club y anunció que hay un acuerdo para que Casio patrocine su torneo. “Este reloj es para toda la vida, eh”. PIQUÉ SIENDO PIQUÉ. pic.twitter.com/WubvItYA0t — Invictos (@InvictosSomos) January 13, 2023