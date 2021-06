Giammattei acusa a Reuters de "sacar de contexto" su posición por Juan Francisco Sandoval

Alejandro Giammattei dio una entrevista a la agencia de noticias Reuters y en esta se reveló que el mandatario arremetió contra Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, habló sobre Gloria Porras y la situación de la CC.

Luego que la agencia Reuters publicara una entrevista con el presidente Alejandro Giammattei en la cual critica la labor del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el Gobierno emitió un comunicado en el que aseguran que las palabras del mandatario fueron sacadas de contexto.

En la entrevista, la agencia internacional destacó que Giammattei considera que Sandoval ha permitido que "sus creencias políticas marquen su trabajo" y que "hay suficientes casos que demuestran que la justicia se administra de manera selectiva".

Incluso, el mandatario recordó que él estuvo en prisión "por algo que no hice", y acusó a Sandoval de haber sido uno de los fiscales que impulsó el proceso en su contra. "Yo no he hecho nada en contra de él, ni como ciudadano, ni como Presidente del país".

Giammattei reacciona por entrevista

En su pronunciamiento el Gobierno dice que Giammattei "defendió el derecho humano universal que tiene toda persona para pensar libremente y a que sus opiniones sean respetadas. Sin embargo, alertó sobre el peligro que representa el uso del poder punitivo motivado por creencias personales en detrimento del bien común, e hizo la reflexión sobre lo que implica que la aplicación de la justicia sea marcada por intereses ideológicos porque pone en riesgo el Estado de Derecho".

"El presidente Giammattei en repetidas ocasiones ha reiterado su compromiso para fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, además de la lucha contra la corrupción, en estricto apego al espíritu constitucional de garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral", señala el comunicado.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia compartió un extracto del video de la entrevista tras la insistencia de una postura de Giammattei por sus declaraciones contra Sandoval. En el video compartido, dice la Secretaría, la agencia sacó de contexto sus declaraciones.

En la entrevista el mandatario dice que "no tiene poder sobre el Ministerio Público" y es la fiscal General, Consuelo Porras, la encargada y argumenta: "Es como que usted me diga a mi que no soy proempresa, lo que yo hablo es que hay que generar oportunidades. Yo soy proempresa, eso no me ubica a mi en un extremo".

Agregó: "Cuando lee las opiniones políticas de un fiscal que no lo debería de hacer, revise el Twitter y va a encontrarse con que lo que él está expresando va acorde a una ideología. Que tiene derecho... y los demás tenemos que respetar la ideología. El problema es cuando traslada la ideología a sus acciones, y más grave aún cuando usted es el encargado de velar por la justicia y considera que hay que hacer la justicia desde el punto de vista ideológico".

Y dijo que hay suficientes casos que demuestran que hay muchos casos selectivos y politizados.

