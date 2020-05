Giammattei anuncia acuerdos para evitar corte de servicios

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció un acuerdo con las principales empresas de telefonía, de energía eléctrica y de servicio de agua potable para evitar el corte de servicios por la falta de pago.

El gobernante, en cadena nacional y acompañado de los directivos de dichas empresas, aseguró que acordaron evitar los cortes a los usuarios por la emergencia del coronavirus.

“Les he pedido que me acompañen porque llegamos a un compromiso público de que no hayan cortes en los servicios básicos, y si usted tiene problemas para pagar su luz, vaya a las empresas, declare que tiene problemas y pida que se difieran pagos de mayo, junio y julio”, aseguró Giammattei.

El mandatario aseguró que se adelantaron a los amparos que se han presentado por la ley 15-2020 en la Corte de Constitucionalidad, los cuales sí pueden poner en riesgo los servicios de los guatemaltecos, según indicó.

“Tenemos que subsanar los problemas del país y no es haciendo un festín político como vamos a solventar los problemas”, afirmó.

Guatemala registra 703 casos activos de coronavirus, 612 activos, 72 recuperados y 19 fallecidos, dos de estos ajenos al Covid-19.