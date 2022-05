Giammattei dice que empresarios construyeron hospitales y donaron equipo en pandemia

Según el presidente, durante la pandemia no se gastó nada en la construcción de hospitales porque los empresarios lo hicieron.

Durante un discurso en el evento “Invest in Guatemala: The Apparel and Textile Investment Summit”, el presidente de la República, Alejandro Giammattei se refirió a que no se tuvo que gastar en la construcción de hospitales durante la pandemia, debido a que los empresarios proporcionaron todo.

"Senté al grupo de empresarios privados de Guatemala y les hice ver que teníamos 50 años de retraso en la salud pública, que no teníamos hospitales, que no teníamos respiradores, que no estábamos listos. Quiero decirles que el sector privado nos proporcionó los equipos, nos construyeron hospitales, no tuvimos que gastar ni un centavo”, aseguró Giammattei durante su intervención.

Además, dijo que de lo malo de la pandemia salió algo bueno, que se "sentaron a la mesa" para hablar sobre preparar la ruta, para recuperar la economía de Guatemala.

"Se pensó en un programa Guatemala no se detiene, que se convirtió en un slogan porque habla perfectamente de lo que ha sido la historia de este país, no han habido huracanes, tormentas, erupciones, terremotos, ni nada de lo que ha habido en la historia de este país, lo ha logrado detener", afirmó el mandatario.

Según Giammattei, su visión es convertir a Guatemala en el "Jaguar" de las Américas, así como existe "El Tigre" de Asia.

"Fuimos uno de los pocos países que enfrentó la pandemia y no puso un solo impuesto, decidimos no poner impuestos, sino que lo que decidimos fue ampliar la base tributaria y lo que logramos, fue lograr hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, salir a formalizar al mercado informal", señaló el presidente.

Proyecto de protección a la inversión

Giammattei anunció que están preparando un proyecto de ley de protección a la inversión, el cual será presentado al Congreso de la República.

"Es un proyecto que viene y le dice al inversionista que dependiendo de la cantidad de dinero que piensan invertir en el país, va a ser la cantidad de años que la radiografía, que la fotografía con la que está el día que vienen al país no cambie", reiteró Giammattei.

También mencionó que es una ley única en Latinoamérica pero que hará la gran diferencia y que está próxima ser presentada ante los congresistas.

"Yo esperaría que luego de las vacaciones de medio año, de los señores diputados que regresan en agosto, la entren a conocer. Es la última que nos va quedando de las leyes del paquete económico que planteamos. Ya logramos todas las leyes que quisimos, nos hace falta solo esa", reiteró el mandatario en su discurso.

