Giammattei entregó protocolo para el reinicio del fútbol nacional

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que se reunió con dirigentes de la Liga Nacional y les entregó el protocolo para un posible reinicio del fútbol nacional en las próximas semanas.



Giammattei explicó que en dicha reunión conversaron sobre las pruebas de hisopado que se practicarán a todos los futbolistas de la Liga Nacional.

“Ayer tuve una reunión con la Liga que nos envió una solicitud para principiar a entrenar y se estableció un protocolo por parte del Ministerio de Salud Publica, lo trabajamos el domingo y si ellos lo aceptan se seguirá con el proceso”, dijo Giammattei.

El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, confirmó que ante la solicitud de la @liga_gt el Ministerio de Salud elaboró un protocolo sanitario el cual fue entregado a los directivos, se espera la respuesta para saber si es aceptado y se puede ejecutar



El presidente explicó que no existe una fecha exacta para el reinicio del torneo, pero que será en el momento en el que epidemiológicamente sea oportuno, pero por ahora lo primero será volver a la actividad.

"Puede ser la próxima semana, pero dependerá de la evolución. Se haría hisopado a todos los jugadores, aguateros y técnicos. Y se podría iniciar a trabajar en grupos de hasta 12 personas", explicó el mandatario durante su visita a Patzún, Chimaltenango.