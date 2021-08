¡Atención! Para el Gobierno sigue vigente el toque de queda y Estado de Calamidad

Mientras que diputados de la oposición y abogados aseguran que el Estado de Calamidad ya no tiene vigencia, el presidente Alejandro Giammattei insiste en la legalidad de esta declaratoria.

El viernes 13 de agosto, el presidente Giammattei, en Consejo de Ministros, anunció un nuevo toque de queda, el cual, junto a otras disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo 6-2021 impuso el Estado de Calamidad.

Aunque fue publicado el sábado 14 de agosto, el Congreso lo recibió hasta martes 17, bajo el argumento que hubo feriado por el Día de la Virgen de la Asunción. Diputados de varias bancadas comenzaron a calificar de ilegal el Decreto y exigían no conocerlo en el pleno, debido a que la Constitución establece tres días para llevarlo a discusión.

La disputa continúa. Sin embargo, el presidente Giammattei, a través de su vocera, Patricia Letona, considera que está vigente y que no hay ninguna dificultad.

"En ninguna parte de la Constitución o en su defecto, de la Ley de Orden Público se establece que el Estado de Calamidad pierde vigencia si el Congreso no lo resuelve, ya que para improbarlo se requieren 107 votos", manifestó la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia.

Diputados de la UNE sostienen un cartel donde cuestionan la legalidad del Estado de Calamidad. (Foto: Diputado Carlos Barreda)

No obstante, Letona indicó: "El Estado de Calamidad pierde validez si llega al término de 30 días establecido o que el pleno del Congreso de la República lo impruebe... No existe ninguna norma jurídica que establezca que después de los tres días no tendrá validez el Decreto Gubernativo, la norma se emitió y se publicó en el Diario de Centro América, así que sigue vigente".

Letona recitó varios antecedentes de Estados de Calamidad enviados o decretados después del tiempo establecido en la Constitución.

Por segundo día, el Congreso conoce este viernes 20 de agosto el Decreto emitido por el Ejecutivo, pero persisten las dudas sobre la legalidad, pues se suma que se suspendió la discusión el miércoles, por lo que algunos consideran que el debate en primera lectura aún no ha concluido.