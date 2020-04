Giammattei explica en qué momento reabrirán centros comerciales

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenó que todos los centros comerciales fuesen cerrados para evitar la propagación de coronavirus. Esta medida se tomó hace 24 días (el 16 de marzo) y, según el mandatario, la decisión podría revertirse si los contagios no aumentan.

En una entrevista en Radio Sonora, el mandatario explicó que si los guatemaltecos "hacen caso y portan mascarilla, los centros comerciales podrían reabrir".

“El tema de los centros comerciales. Más que de mí, depende de la gente. La gente no está haciendo caso. Si todo el mundo me dice el lunes: que (las personas) usan mascarilla y no tenemos más de 20 casos (diarios) en promedio, abrimos centros comerciales. Pero, dependemos del comportamiento de la enfermedad”, recordó Giammattei.

El mandatario adelantó que a partir del lunes 13 de abril será obligatorio el uso de mascarilla en todo el país para evitar el contagio del Covid-19.

Actualmente está implementado en el país un toque de queda de parcial, cierre de centros comerciales y suspensión de clases. Están prohibidas reuniones masivas y el traslado hacia otros departamentos. Giammattei recordó que la continuidad o suspensión de estas medidas se anunciarán este domingo 12 de abril en cadena nacional.

En Guatemala actualmente se reportan 95 casos confirmados, 75 están activos, 17 se recuperaron y tres fallecieron.