Durante su mensaje de actualización de su estado de salud, el presidente Alejandro Giammattei habló de sus detractores y aseguró que "muchos lo han maldecido" y están tratando de impedir su trabajo.

"Hay gente que en lugar de estar trabajando está tratando de hacer las cosas de una manera más complicada. Les puedo asegurar que a pesar de esas personas vamos a salir adelante", manifestó.

El Presidente indicó que "está seguro" que hay personas que "en un momento como este tratan de sacar el pecho y tratan de ganar protagonismo y tratan de hacer cosas que no son las correctas".

Según Giammattei, ha tenido mucho tiempo para leer los "incansables" mensajes que le envían en redes sociales, incluyendo "aquellos de personas que desean que me muera pronto", que asegura "no se compara con los cientos de miles" de mensajes de apoyo y de pronta recuperación.

El mandatario indicó que está concentrado en la crisis que viene, que incluye la segunda ola de Covid-19 y en cómo prepararse, sin que implique en volver a las medidas restrictivas de la primera ola y que ahora se tiene más hospitales, más camas y más insumos.

"Sé que uno no es monedita de oro, pero dejen hacer nuestro trabajo, que cada quién se ubique y se ponga en el lugar que le corresponde. A mi como Presidente me toca encabezar el Gabinete, me toca liderar y encabezar el país... Gracias por todos los que se han preocupado por mi, gracias por los que me han maldecido que Dios los bendiga, Dios sabrá perdonarles sus intenciones", manifestó.