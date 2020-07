Video: Giammattei se molesta con poblador de San Juan Comalapa

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, lució molesto luego de que un poblador en San Juan Comalapa, Chimaltenango, leyera una serie de peticiones y problemáticas en la comunidad que a decir del mandatario “son una serie de inconsistencias".

Santos Julián Bal también le recriminó que los programas sociales no llegan a las personas de escasos recursos del área.

“Los de la tercera edad que no han sido beneficiados se ilusionaron y a la fecha no tenemos conocimiento de ningún beneficiado, así como el programa de agricultores no ha llegado como en anteriores gobiernos”, explicó Bal.

Tras mencionar varios problemas, además de los relacionados con la minería, el Gobernante irrumpió para preguntar si en San Juan Comalapa hay minería a lo que el pobladores respondió que no hay, por ello el mandatario argumentó que llegó a ese lugar para entablar un diálogo y no para escuchar “una sarta de inconsistencias que usted está mencionando, y se las voy a demostrar que lo que usted está diciendo son inconsistencias y parcialidades”, agregó Giammattei.

De inmediato la transmisión del Canal de Gobierno se interrumpió y posteriormente comenzó una nueva presentación en vivo.

“Es fácil echarle el muerto al gobierno de todo, pero no es cierto. Quiero que entiendan algo, hoy tenemos que ver hacia adelante, pero tenemos que aprender del pasado”, agregó Giammattei.

Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, explicó en el chat de prensa que el corte no fue intencional sino fue producto de problemas técnicos con la mochila de transmisión.

"Habría que irlos a traer del buche"

Al finalizar la actividad, el Mandatario ofreció declaraciones a medios de comunicación locales. Durante la serie de intervenciones le cuestionaron al mandatario la falta de insumos en el hospital de la localidad, sin embargo Giammattei se molestó y explicó que eso es responsabilidad de los jefes de área de Salud, quienes deben apresurar los procesos para hacer las solicitudes de abastecimiento.

"Todas las áreas de Salud tienen su presupuesto. Falta de insumos acá no hay, habría falta si tuvieran 200 pacientes Covid-19 y tres médicos, se estuvieran volviendo locos. Hay cuatro casos activos y no todos están aquí", recordó Giammattei.

"Es en Chimaltenango donde se compran las cosas para Chimaltenango, así es que si falta aquí, es responsabilidad de las autoridades locales y a estas habría que irlas a traer del buche, porque no están cumpliendo", agregó Giammattei.

Antes de la llegada de Giammattei

El mandatario condicionó su visita a San Juan Comalapa, Chimaltenango. Pidió retirar varias hojas colocadas por un grupo de jóvenes en las que exigían más insumos para los médicos y acciones para combatir el Covid-19.

Los jóvenes le pidieron que respetaran su forma de protestar. Uno de ellos dijo: "Ni siquiera sabemos si lo va a leer", pero argumentó que si dentro de la reunión se abordaría la situación de los médicos, estaba bien, que lo retiraran.