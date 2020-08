Giammattei quiere reformar de urgencia la Ley de Contrataciones

El presidente Alejandro Giammattei quiere reformar la Ley de Contrataciones y pidió al Congreso aprobarla de urgencia nacional. La propuesta la hizo en una reunión con más de 30 alcaldes agremiados en la Asociación Nacional de Municipalidades, donde uno de los jefes ediles le pidió que los apoyaran para retirar los "candados" de la Ley de Contrataciones.

En la reunión participó la presidenta en funciones del Congreso, Sofía Hernández, y el mandatario aprovechó para solicitarle su apoyo para apresurar los cambios. "Le pido apoyo para los cambios de la Ley de Contrataciones de manera urgente, no solo ayudaría a los alcaldes sino que a todos los organismos del Estado", dijo Giammattei.

"Estoy casi seguro que con el apoyo de los señores diputados vamos a poder aprobar estas reformas de urgencia nacional", dijo el mandatario.

Aunque no hay más detalles de los cambios que se quieren hacer, el Presidente dijo que la intención es que la ley permita programar obras multianuales, para que los proyectos no se queden abandonados cada año.

"Habrá a algunos que no les guste y que van a alegar,... otros están necios que no quieren que llegue al Congreso antes de que yo me siente a hablar con ellos. Yo no voy a hablar con nadie, la voy a enviar y esperamos que la aprueben", dijo el mandatario.

Para Giammattei es necesario cambiar los montos de baja cuantía hasta por 2 millones de quetzales y "en nombre del Gobierno pido al Congreso... que las obras ordinarias y extraordinarias se puedan extender para el otro año y que no se consideren obras de arrastre, sino que multianuales", dijo.

Actualmente, la Ley de Contrataciones del Estado establece como monto mínimo para las compras de baja cuantía (compras directas) Q90,000. Si el monto de la compra supera esa cifra, la institución que pretende realizar el proceso deberá realizar una Licitación Pública.

Obras abandonadas

Según Giammattei, han localizado entre 40 obras abandonadas y pidió a los alcaldes que hagan un listado de todas las que hay en su municipio.

"La intención es hablar con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para que permitan utilizar esas obras aunque estén en proceso legal", manifestó.

Las obras abandonadas se utilizarían para instalar centros de atención permanente para pacientes con Covid-19. "Se van a convertir en unos mini hospitales con 40 o 55 camas, y después que sigan funcionando así para mejorar la Atención Primaria en Salud", detalló.