Giammattei: "Voy a durar dos años dos meses, si no me botan antes"

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que le quedan dos años y dos meses de gobierno “si no lo botan antes”.

En una actividad en Estados Unidos con miembros de la Cámara de Comercio de ese país, el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, se refirió al tiempo que le queda por trabajar.

Sin embargo, bromeó sobre mantenerse en el poder de cumplir la totalidad de su mandato, en una notable alusión a un caso de corrupción que le quite su inmunidad.

“Voy a durar en el gobierno 2 años y 2 meses, si me dejan, si me dejan aquí, verdad embajador, y no me botan antes”, agregó el mandatario.

Además agradeció que no exista reelección y felicitó las alianzas público-privadas, como las únicas encargadas de llevar desarrollo al país.

“Ese momento tenemos para hacer que la alianza persevere en el tiempo y la única manera que lo hace es que tenemos 2 años y dos meses para dar resultados, y dar resultados es la única forma en que las cosas no se van para atrás”, aseguró el mandatario.

El presidente Giammattei viajó a Estados Unidos para ser parte de actividades que no estaban relacionadas a la Cumbre por la Democracia que organizó Biden y a la cual el país no fue invitado.