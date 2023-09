¡Imágenes impresionantes! Así es el súpertifón Saola que azota China

-

Cientos de miles de personas en China sufren los estragos del supertifón Saola.

Más de 880,000 personas fueron evacuadas en dos provincias chinas antes de la llegada del tifón, cientos de vuelos fueron cancelados y varios árboles fueron arrancados de raíz en calles desiertas azotadas por las lluvias en Hong Kong, donde se pospuso el inicio del curso escolar.

El Centro Meteorológico Nacional de China proyectó que Saola puede convertirse en el tifón "más potente" registrado en el delta del río de las Perlas desde 1949.

Esta región china de tierras bajas incluye a Hong Kong, Cantón, Shenzhen y Macao.

El observatorio meteorológico de Hong Kong decretó alerta máxima, un nivel de advertencia conocida "T10", que antes de este viernes sólo había sido registrado 16 veces desde la Segunda Guerra Mundial.

El observatorio advirtió que los vientos pueden llegar a los 118 kilómetros por hora o más, con ráfagas de hasta 220 km/h.

An incredible timelapse of Super Typhoon #Saola as seen from satellite over the past 4 days pic.twitter.com/kyJNShEjzL — Zoom Earth (@zoom_earth) September 1, 2023

"No salga al exterior y manténgase lejos de puertas y ventanas que estén expuestas. Asegúrese que tiene un lugar seguro donde refugiarse", advirtió el observatorio.

| ÚLTIMA HORA: Hong Kong decretó "alerta máxima" por el supertifón Saola que amenaza al sur de China. pic.twitter.com/PKgN7GwXrn — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 1, 2023

El tifón se encontraba a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad a las 23:00 horas "muy cercano a Hong Kong , trayendo consigo vientos de 185 km/h, según el observatorio.

Riesgo de graves inundaciones

Las calles de Hong Kong amanecieron casi desiertas y los comerciantes intentaron proteger sus tiendas colocando cinta adhesiva en las ventanas. Por su parte, los residentes afirmaron que se agotó la comida congelada y los vegetales.

En el centro financiero internacional, la sesión bursátil fue suspendida y las escuelas retrasaron el inicio del curso escolar.

"Espero que podamos salvaguardar las herramientas necesarias para nuestro negocio, como los frigoríficos. Los subimos para que el agua no dañara los electrodomésticos", contó un gerente de un restaurante que se identificó como Lee en un testimonio a la televisión local.

En Heng Fa Chuen, un barrio residencial costero del este Hong Kong, que sufrió la devastación tras el paso del tifón Mangkhut en 2018, algunos funcionarios con chalecos naranjas instaron a curiosos que querían ver la tormenta a que retornaran a sus hogares, en medio del vendaval que sacudía los árboles.

En la otra orilla del delta del río de las Perlas, Macao, conocida por sus casinos, emitió su tercera alerta de tifón más grave a media tarde.

En Shenzhen, una urbe de 17.7 millones de personas en China continental, decretó la suspensión de la actividad laboral, el cierre de los negocios desde las 16:00 horas y tres horas después cerró el transporte público.

La provincia de Guangdong suspendió los trenes hasta la noche del sábado y la agencia de emergencia responsable de la respuesta ante el riesgo de inundaciones subió el nivel de alerta al segundo más fuerte.

"Va a afectar a nuestra vida", aseguró Wu Wenlai, de 43 años, que regenta un restaurante en un suburbio de Shenzhen que tuvo que cerrar.

"La gente se apresura a abastecerse de alimentos en el último minuto", dijo Lu Yiming, propietario de una tienda en esta ciudad, un importante polo tecnológico.

Cientos de vuelos fueron anulados. A partir de las 14:00 horas locales, los vuelos con salida o destino "fueron básicamente cancelados", dijo la autoridad aeroportuaria.

Los trenes que entran y salen de Cantón también se suspenderán desde este viernes hasta la tarde del sábado.

Tifones más intensos

El cambio climático ha aumentado la intensidad de las tormentas tropicales, con más lluvia y ráfagas más fuertes que provocan inundaciones repentinas y daños costeros, según los expertos.

⚡ #HongKong - Incredible power of Typhoon Saola, which has just passed through Hong Kong.#typhoon | #TyphoonSaola | #Saola | #Storm pic.twitter.com/bRskDGB4ij — X News Monitor (@xNewsMonitor) September 1, 2023

Saola provocó la evacuación de miles de personas esta semana al pasar por el norte de Filipinas, pero no se ha informado de víctimas por ahora.

El sur de China se ve habitualmente golpeado en verano y otoño boreal por tifones que se forman en las aguas cálidas al este de Filipinas y viajan hacia el oeste.

#ULTIMAHORA Asi se ha vivido el tifon #saola pic.twitter.com/GBXO69TUKy — TN News (@TNnewsmundo) September 1, 2023

Aunque pueden causar perturbaciones en ciudades como Hong Kong, las víctimas mortales son ahora poco habituales debido a las mejoras en los métodos de construcción y en los sistemas de gestión de inundaciones.