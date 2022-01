Giro de 180 grados en investigación por muerte de Octavio Ocaña

El periodista Gustavo Adolfo Infante publicó recientemente un video donde informa de un comunicado oficial por la muerte del actor Octavio Ocaña, pero los datos presentados generan malestar entre los internautas.

El periodista leyó un comunicado de prensa del gobierno del estado de México, donde el gobierno municipal, a través de la comisaría, informó que: "De acuerdo al proceso de investigación que realiza la fiscalía de justicia del estado de México, en torno al fallecimiento del actor mexicano Octavio Ocaña… el comisario hace de conocimiento público que los dos policías pertenecientes a la corporación que participaron en la persecución del ahora occiso, actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos como quedó en las carpeta de investigación, los oficiales fueron llamados a rendir declaración como testigos".

Otro dato importante es cuando el comunicador refiere que en la circular de prensa se asegura que la mujer policía señalada de sustraer una cadena, fue llamada por las autoridades para declarar, y se determinó que los objetos fueron entregados por parte de la fiscalía a familiares del ahora fallecido sin que se reportara desaparición de objetos.

Según ese comunicado, se detalla que la mujer policía no estuvo presente en el lugar de los hechos y se confunde con una publicación en redes sociales. Infante concluye desconcertado que según ese comunicado las autoridades aseguran que no hubo robo, que no se impactó el vehículo donde viajaba Ocaña y que no hubo disparos que el que recibió el actor proviene de su propia arma.