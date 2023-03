Gloria Recinos, la científica guatemalteca que destaca en robótica

La joven universitaria se ha dedicado a la robótica desde hace varios años y ha sido un ejemplo para los niños.

Gloria Recinos es una estudiante universitaria que desde niña se interesó por la Robótica en su natal Quetzaltenango.

Gracias a esa pasión, ha sido invitada para dar charlas sobre su experiencia y ser una inspiración para las nuevas generaciones.

Tras graduarse como Bachiller en Computación, Recinos inició su carrera en Ingeniería Biomédica en la Universidad del Valle de Guatemala.

Hace algunos años, Soy502 tuvo la oportunidad de conversar con la joven, quien reveló cómo nació su pasión por la robótica.

Gloria ha sido invitada a diversas charlas motivacionales. (Foto: Senacyt)

"Tenía 9 años cuando comencé con un curso de robótica. Inicié en una feria científica, yo participé con un carrito de panel solar. El punto de ese proyecto era utilizar energía renovable y yo creé este aparato con varios materiales reciclados y desarmando los carritos de mi hermanito para revisarlos".

"Esa vez gané el primer lugar. Ese proyecto está en el Museo de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, en 2017 tuve la oportunidad de venir a visitarlo y quería verlo, me comentaron que vino un grupo de México a llevarse las mejores propuestas y yo me alegro de que el mío fuera escogido".

Además, resaltó que uno de sus principales sueños es graduarse en Ingeniería Biomédica, lo cual ya ha empezado a tejer.

"Me gustaría graduarme de Bioingeniería y especializarme en las partes de la robótica porque yo siempre he querido hacer eso.

He visto a personas que no tienen una extremidad y yo quiero crear partes como esas para las personas que lo necesiten, especialmente a quienes no tienen los recursos económicos para obtenerlos a través de una donación", declaró.

Gloria ha sido reconocida como una heroína en ciencia por su trayectoria a su corta edad en la robótica. (Foto: Senacyt)

Además, Recinos también ha sido reconocida como una de las heroínas de la ciencia, por parte de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología (Senacyt) por sus aportes científicos para el país.