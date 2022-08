Gloria Trevi sorprende con su nueva apariencia

La cantante mexicana Gloria Trevi se volvió tendencia en los últimos días por su cambio de apariencia.

La artista mexicana logró captar la atención de los internautas luego que diera una entrevista en la que habló sobre “Doctor psiquiatra”, su más reciente sencillo. Gloria se mostró feliz por su nuevo proyecto.

“Hace ratito que estaba en el soundcheck cantando ‘Doctor psiquiatra’ y estaban los chavos que cargan las hieleras y las cervezas y todo, bailando. Estaban cargando todo, pero bailando ‘Doctor psiquiatra’ así que espero que no solo ellos, sino todo el público se vuelva loco”, dijo.

No obstante, lo que más llamó la atención del video que circula en redes, no es su canción, sino su aspecto físico. Pues para algunos usuarios de las redes sociales, Gloria Trevi luce muy diferente a las fotos que suele compartir en sus redes.

“Qué está pasando con Gloria Trevi, ya no puede mover la cara”, “Creo que se excedió con sus inyecciones, se ve tenaz”, “Qué le pasó, ella no estaba con la cara tan cambiada”, “Esos son los malos excesos de estas famosas, no saben cuándo parar y se quedan todas tiesas, está como Madonna”, fueron algunas reacciones en redes.