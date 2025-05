¡Se acerca la fecha límite! Gobierno cerrará postulaciones para becas universitarias

-

El Gobierno promete costear los estudios universitarios de jóvenes que quieran formarse tanto en el país como en el extranjero, por medio de un fondo de becas.

El próximo sábado 31 de mayo será el último día para que los jóvenes interesados en obtener una beca del Gobierno para sus estudios universitarios puedan aplicar al beneficio.

"El tiempo avanza y tu oportunidad también. Si no has terminado tu postulación de Becas por Nuestro Futuro, este es el momento", publicó la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan), en las redes sociales.

Esa entidad está a cargo del programa y hasta el pasado 19 de mayo reportaba que por lo menos 30 mil personas se habían registrado para obtener la subvención.

El tiempo avanza, y tu oportunidad también. Si no has terminado tu postulación de #BecasPorNuestroFuturo, este es el momento.



Hazlo antes del 31 de mayo a las 23:00 horas en: https://t.co/zYnVVLWyMv pic.twitter.com/yKsEq0DYBi — SEGEPLAN (@Segeplan) May 25, 2025

¿Cómo registrarse?

De acuerdo con el Gobierno, las mencionadas becas apoyarán a jóvenes y adultos que no hayan podido seguir sus estudios universitarios por inconvenientes económicos. Esto incluiría apoyo de nivelación para ganar los exámenes de admisión de la universidad que se elija.

La aplicación para el programa se hace por la vía electrónica, en el sitio web https://becasnuestrofuturo.gob.gt/.

Entre los requisitos figuran el código único de identificación (CUI), un número de teléfono y un correo electrónico, que servirá para crear el usuario correspondiente en la plataforma.

Una vez creado el usuario, se puede proceder a llenar el formulario, en el cual se deberá acreditar diversa información sobre los estudios ya cursados y la situación socioeconómica, entre otros aspectos.

La evaluación

Según la Segeplan, una vez cierre el período de aplicación, se dará paso a la evaluación de los postulantes. Se prevé que esto se desarrolle durante junio.

Un mes después se conocería la cantidad de personas que fueron seleccionadas y recibirán la beca, se informó durante una visita reciente del diputado Mynor de la Rosa a la sede de la Secretaría.