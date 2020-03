Gobierno pide no abarrotar los hospitales por el Coronavirus

Autoridades del Ministerio de Salud (MSPAS) pidieron a la población "no abarrotar" los hospitales si cree estar contagiado con Coronavirus Covid19.

Según la doctora Iris Cazali, del Hospital Roosevelt, el 80 u 85% de los pacientes serán enviados a su casa para sobrellevar la enfermedad, ya que el cuadro para la mayoría de los infectados es de una gripe leve.

"Es preferible que una persona con síntomas se quede en su casa y así evitar el hacinamiento en los hospitales... Este es un virus que tiene la característica que el 80 u 85% de los pacientes lo tendrá de forma leve, es decir, no requiere de una atención médica, de 10 a 15% va a necesitar algo más, pero la atención más importante sólo la requerirá entre 3 a 5%", detalló Cazali.

Sin embargo, el viceministro de Salud, Miguel Ángel Borrayo, aclaró que las personas que vayan a sus casas no quedarán desamparadas, ya que, en primera instancia recibirán un plan educacional para que sepan cómo tienen que actuar y cuándo deben de volver al hospital si es necesario.

"El paciente no irá a su casa y que Dios lo ampare, no. Se le va a dar seguimiento a él y a las personas a su alrededor para que no presenten síntomas... Estamos listos, estamos preparados, estamos aprendiendo de las experiencias de los países que ya lo han pasado y por ello se están tomando estas medidas", detalló Borrayo.

Mientras que el director del Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, explicó que la red nacional se ha equipado de manera adecuada y se establecieron áreas de aislamiento en el Hospital Nacional de Villa Nueva, pero serán las personas que presenten un cuadro crítico de la enfermedad.

Según el ministro de Salud, Hugo Monroy, hasta el momento se han realizado nueve pruebas de Coronavirus, sólo se tiene el resultado de una, que dio negativo; para las otras siete aún se está a la espera.

Prevención

Las autoridades de Salud insistieron en que para prevenir el contagio y la propagación del Covid19, es necesario lavarse las manos y utilizar desinfectante a base de alcohol.

Cazali explicó que otro medio de prevención es tosiendo colocando el codo en la cara, pues este no llega a la cara. También recomendó cambiar hábitos, evitando el contagio físico al saludar. "Somos querendones, pero debemos de cambiar hábitos, ya no saludemos de beso", recomendó la profesional.

Sin embargo, una de las recomendaciones en las que más pusieron énfasis, es el lavado de manos o en el uso de desinfectantes a base de alcohol, ya que el virus se muere con el jabón y el alcohol.