¡Agónico! Municipal vence a Mictlán con gol en el último suspiro

Municipal derrotó con un agónico gol (1-0) a un rocoso Atlético Mictlán, en el estadio La Asunción, y encaminó su clasificación para los cuartos de final del torneo Apertura 2025.

El catracho Eddie Hernández destrabó el juego en favor de los escarlatas en tiempo añadido (90+2), cuando con el pie derecho mandó a la red un centro del Pedro Altán.

Altán, quien entró de cambio en el minuto 58, le dio otro rostro al juego de los ediles y sirvió pases que no habían acabado en gol, sobre todo por la mala puntería, principalmente del cubano Yasnier Matos.

Justo la jugada del tanto de Hernández se originó cuando el portero miteco John Faust rechazó a un costado un dispato de Matos, y Jefry Bantes se encargó de devolvérsela a Altán para que volviera a meter el balón al área.

Los conejos dieron batalla, pero sus el dominio que tuvieron por lapsos fue estéril, aunque también se salvaron en tiros del propio Altán y José Morales que se estrellaron en los postes.

El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles en el estadio El Trébol (8:00 p. m.). La victoria o empate por cualquier marcador e incluso la derrota ( por 1-0, 1-1 en el global) le daría el pase a los rojos por mejor posición en la tabla (primero contra octavo).