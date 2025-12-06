Misión cumplida: Messi lleva a la gloria al Inter Miami y levanta el título de la MLS

-

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la MLS al imponerse este sábado en la final 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

El astro argentino se sacó una genialidad de la chistera en el primer gol de las garzas, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta en el minuto 8.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS #CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Después de que Vancouver empatara por mediación del canadiense Ali Ahmed, en el 60, Messi levantó una vez más a su equipo con un robo de balón y una asistencia para el gol de su compatriota Rodrigo De Paul, llegado en el pasado verano, en el 71.

El estadio del Miami, que jugaba la final como local, entró en éxtasis cuando la "Pulga" dio otra asistencia de fantasía, sin dejar caer la pelota al césped tras recepcionar un pase largo de Jordi Alba con el pecho, para el gol definitivo de otro argentino, Tadeo Allende, en el 90+6.

De esta manera, Messi asaltó el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami, mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras, con un título más a su palmarés.

Nuestra primera estrella. Para siempre. ⭐ pic.twitter.com/VDqLccNRtR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Revancha personal

A sus 38 años, Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del fútbol y completó la conquista de la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el París Saint-Germain.

El argentino, que ya dominaba la MLS a título individual con los premios de MVP y Bota de Oro, culminó la promesa de llevar al Inter a lo más alto a sólo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que aún no ha confirmado su presencia.

El capitán albiceleste, que acaba de renovar hasta 2028, se cobró además cuentas pendientes con Thomas Müller, líder actual del Whitecaps y que que le supera en el duelo individual siete a cuatro, en 11 enfrentamientos entre ambos.