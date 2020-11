González Ricci: "Pela, el fondo de este dinero es regalarlo"

Graban conversación del ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, donde habla de la forma en la que se ejecutarán los programas sociales, él asegura que sacaron de contexto su plática.

"Pela, el fondo de este dinero es regalarlo... pela, no importa, aquí no hay forma de salir ganando. Que firme su declaración jurada y que después mire qué hace", es un extracto de las palabras que usó el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, al referirse a la forma en que ejecutarían los programas sociales creados para apoyar a las familias durante el confinamiento.

Durante casi siete meses, la población estuvo en un aislamiento parcial para evitar la propagación del Covid-19. Para ayudar a la economía familiar, el Gobierno creó diez programas, como el Bono Familia y el Fondo del Empleo.

Hubo muchas críticas por el retraso y la forma en que se estaba entregando. El ministro de Finanzas fue grabado hablando sobre la forma de distribución de los recursos, el audio fue publicado en las redes sociales.

"Yo lo que quiero dejar muy claro en esta reunión es que el fondo de los programas es entregarlo y mucho de la discusión con la Contraloría General de Cuentas fue eso con el tema de los préstamos, ellos nos dijeron que iban a cuidar los recursos del Estado y yo les dije que los recursos se iban a perder porque si cobra barato y presta rápido a los que están tronados, es como hacer una buena paella... es la tormenta perfecta, el dinero se va a perder y va a ser un problema tremendo", dijo.

Durante la conversación, González Ricci aseguró que los diputados los estaban presionando para entregar los recursos y después los iban a presionar para fiscalizarlos y reconoció que no hay una buena comunicación, que la entrega estaba "sumamente lenta" y que la distribución del Bono Familia sería "un relajo".

"Tenemos que entregar estos recursos a como de lugar y para efectos de Contraloría que sepamos a quién se lo estamos dando, no si está bien o está mal. No si el patrono mentiroso metió 20 empleados más. No importa, pela", manifestó.

"Fue sacado de contexto"

Luego que se hizo público la conversación, González Ricci aseguró a Soy502 que el audio fue grabado de una manera "maliciosa" y "sacado de contexto. "No recuerdo dónde y con quién estaba hablando, seguramente fue al salir de una citación del Congreso y fue una plática en confianza, en un ambiente coloquial, pero ahora ya ni en los amigos se puede confiar", dijo.

Según el funcionario, "lo que yo estaba hablando es sobre la urgencia de entregar los recursos, que al final son recursos de subsidio, en donde el Gobierno no estaba esperando regresarlos a sus arcas... es como uno habla entre cuates, alguien maliciosamente usó el extracto de esta grabación".

El Ministro de Finanzas aseguró que no recuerda con quién estaba hablando, "lo malo es que a veces a uno se le pasa que en este mundillo también los cuates lo graban y sacan estos temas, pero el concepto de esto es la importancia del cuándo y no del cuánto... lo que digo no está malo, pero al final lo que yo estaba diciendo es que se debían entregar los recursos y rápido", manifestó.