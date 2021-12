Google despedirá a todos los empleados que no se vacunen contra el Covid-19

Sí los empleados de Google no se han vacunado contra el Covid-19 obtendrán una licencia de suspensión a partir del 18 de enero de 2022 y de no hacerlo serán despedidos.

Google comunicó a todos sus empleados que serán despedidos sino se vacunan contra el Covid-19. Esta información fue difundida por la cadena CNBC, pero se basó con documentos internos de la empresa.

Según se dio a conocer, Google les dará una licencia de siete meses a los trabajadores para que vayan a inocularse, sin embargo, si en ese tiempo no han cumplido lo que exige la compañía de inmediato serán despedidos.

De acuerdo con lo difundido en diversos medios internacionales, Google pidió la declaración de los empleados antes del 3 de diciembre, con ello buscaba saber quienes se habían vacunado, además, debían comprobar que efectivamente lo habían hecho.

Los requerimientos de Google

En el caso de que una persona no pueda vacunarse por problemas de salud o religiosas, deberá presentar documentación que lo acredite y justifique.

Por otro lado, la empresa tecnológica declaró que esta medida será aplicada únicamente en Estados Unidos, esto para poder cumplir con una orden del Gobierno de Joe Biden que exige la vacunación a todo aquel que sea empleado de contratistas federales.

Google explicó que la licencia de aquellos que no hayan informado sobre su estado de vacunación y los no vacunados iniciará con 30 días de suspensión remunerada, pero si en ese lapso no se vacunaron, continuará la suspensión de seis meses con la diferencia que no se les pagará y posterior a ello, podrán ser despedidos.

La política de la empresa entrará en vigencia a partir del 18 de enero de 2022.

*Con información de Xataka.