Grababan un podcast en un bar cuando un carro impactó en el lugar (video)

Dos jóvenes que grababan un podcast en un bar fueron sorprendidos por un vehículo que impactó en el lugar.

Alexsey Reyes y Nathan Reeves se encontraban grabando un podcast en un bar de Estados Unidos, cuando se llevaron el susto de su vida tras el impacto de un carro en el lugar.

Los jóvenes mantenían una conversación, a donde acudió como invitado especial Reyes, quien es fotógrafo e influencer. De repente el vehículo chocó contra el vidrio situado detrás de ellos.

El momento que fue grabado en video, muestra cómo ambos quedan quietos y estupefactos ante lo que acaba de suceder. Por fortuna, ninguno de los dos salió lesionado.

El clip se hizo viral en Twitter, donde acumula más de 15 millones de visualizaciones. Algo curioso de la escena es que Nathan dijo que "todo estaba tan tranquilo" segundos antes del incidente.

Mira el momento: